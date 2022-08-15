Олаф Шольц объяснил, почему он против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Это усложнит побег «от диктатуры в России»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против идеи запретить гражданам РФ выдачу туристических шенгенских виз, потому что это усложнит выезд из страны для несогласных с властью. Об этом Шольц заявил по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в Осло, передает Der Spiegel и Reuters.

Шольц отметил, что «очень многие люди бегут из России потому что они не согласны с российским режимом». «Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им поиск свободы и [возможность] покинуть страну, спасаясь от диктатуры в России. Это война не русского народа, это война Путина», — добавил канцлер Германии.

На прошлой неделе Шольц уже говорил, что против визовых ограничений для россиян. «[Война в Украине] — это война [Владимира] Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей. Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов», — сказал он 11 августа.

В августе на обсуждение в Евросоюзе было официально внесено предложение о запрете выдачи россиянам. Его будут обсуждать в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС.

За визовые ограничения выступают, в частности, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия.

Ранее Олаф Шольц уже называл вторжение России в Украину «войной Путина». За что его критиковали украинские власти, ссылаясь на официальные российские данные о высоком уровне поддержки войны среди населения страны.