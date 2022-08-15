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Олаф Шольц объяснил, почему он против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Это усложнит побег «от диктатуры в России»

Источник: Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против идеи запретить гражданам РФ выдачу туристических шенгенских виз, потому что это усложнит выезд из страны для несогласных с властью. Об этом Шольц заявил по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в Осло, передает Der Spiegel и Reuters.

Шольц отметил, что «очень многие люди бегут из России потому что они не согласны с российским режимом». «Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им поиск свободы и [возможность] покинуть страну, спасаясь от диктатуры в России. Это война не русского народа, это война Путина», — добавил канцлер Германии.

На прошлой неделе Шольц уже говорил, что против визовых ограничений для россиян. «[Война в Украине] — это война [Владимира] Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей. Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов», — сказал он 11 августа.

В августе на обсуждение в Евросоюзе было официально внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Его будут обсуждать в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС.

За визовые ограничения выступают, в частности, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия.

Ранее Олаф Шольц уже называл вторжение России в Украину «войной Путина». За что его критиковали украинские власти, ссылаясь на официальные российские данные о высоком уровне поддержки войны среди населения страны.

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