Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз

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Литва поддерживают решение властей Эстонии о запрете на въезд россиянам в страну и считает, что его можно распространить на весь ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — цитирует BNS заявление главы литовского МИДа.

После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступили Латвия и Эстония. Последняя также запретила с 18 августа въезжать на свою территорию россиянам по эстонским шенгенским визам.

В августе некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с таким предложением.

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