Corriere della Sera: Германия больше месяца блокирует пакет помощи ЕС для Украины на девять миллиардов евро

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Итальянская газета Corriere della Sera утверждает, что власти Германии тормозят выделение пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро, который должен стать основной формой поддержки Украины со стороны Евросоюза. Об этом изданию рассказали источники в Киеве и Брюсселе.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против того, чтобы Еврокомиссия финансировала пакет помощи за счет общего европейского долга, как это случилось во время пандемии, пишет газета.

Лидеры стран Евросоюза согласовали пакет помощи Украине в конце мая. Помощь предусматривает, что Киев получит беспроцентные кредиты с погашением через 25 лет, а Еврокомиссия привлечет деньги, выпустив европейские долговые обязательства. Германия — крупнейший гарант этих еврооблигаций.

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Пока Кристиан Линднер одобрил только первый транш в размере одного миллиарда евро, который планируют отправить в июле. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что стране нужно пять миллиардов долларов в месяц. В сентябре, отмечает Corriere della Sera, Украина может объявить дефолт по внешнему долгу на 900 миллионов долларов.

Газета указывает, что возникшая тупиковая ситуация могла стать одной из причин, почему президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Зеленский называл его отстранение «вопросом ротации».

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