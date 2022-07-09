Зеленский освободил от должности посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Он называл канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Зеленский также уволил послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

Андрей Мельник был украинским послом в Германии с 2014 года. В 2022 году он привлек к себе внимание рядом резонансных заявлений; в частности, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и заявил, что «нет никаких доказательств того, что „бандеровцы“ убили сотни тысяч евреев».

Мельник регулярно участвовал в ток-шоу на немецком телевидении, активно критиковал власти Германии за недостаточно активные поставки оружия Украине.

Информация о грядущем увольнении Мельника появилась 4 июля. При этом источники издания Bild утверждают, что в Киеве намерены назначить его замминистра иностранных дел.

Кто такой Андрей Мельник

Украинский посол в Германии Андрей Мельник оскорбил всех главных политиков страны и стал звездой местных ток-шоу. А теперь, похоже, возвращается в Киев на повышение «Медуза» рассказывает, как ему все это удалось

Кто такой Андрей Мельник

Украинский посол в Германии Андрей Мельник оскорбил всех главных политиков страны и стал звездой местных ток-шоу. А теперь, похоже, возвращается в Киев на повышение «Медуза» рассказывает, как ему все это удалось