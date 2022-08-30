На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться

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Станислав Красильников / ТАСС

Сообщения об убийствах украинских чиновников, поддержавших российское вторжение и назначенных Москвой во временные администрации на оккупированных территориях, появляются с самого начала войны. В последнее время их все больше — на фоне объявленного ВСУ наступления в Херсонской области. «Медуза» собрала свидетельства о покушениях на людей, которых в Украине за предательство называют коллаборантами, а в России пытаются представить как законную власть.

Херсонская область

20 марта — в Херсоне в машине около своего дома застрелен Павел Слободчиков, помощник бывшего мэра города и главы пророссийской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

20 апреля — в Херсоне в машине застрелен блогер Валерий Кулешов, помощник заместителя главы пророссийской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

18 июня — в Херсоне в результате подрыва автомобиля госпитализирован глава областного управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев, назначенный пророссийской администрацией.

22 июня — в Чернобаевке подорван автомобиль главы пророссийской администрации села Юрия Турулева. Тот получил легкие ранения.

24 июня — в Херсоне при подрыве автомобиля погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

7 июля — в Новой Каховке в своем автомобиле застрелен заместитель начальника полиции Сергей Томко.

4 августа — глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в институт имени Склифосовского в Москве с подозрением на отравление.

6 августа — в своем доме застрелен заместитель главы администрации оккупированной Новой Каховки Виталий Гура. Чиновника с тяжелыми ранениями госпитализировали. Он умер во время транспортировки в Крым.

22 августа — в Херсоне взорван автомобиль заместителя начальника департамента внутренней политики администрации оккупированной Херсонской области Игоря Телегина. Чиновник выжил.

29 августа — в Голой Пристани в своем доме найден мертвым заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Ему выстрелили в голову. В июне была взорвана его машина. Тогда он попал в больницу.

Запорожская область

22 мая — мэр оккупированного Энергодара Андрей Шевчик попал в больницу после взрыва в подъезде дома.

11 июля — в оккупированном Мелитополе совершено покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал.

12 августа — в Мелитополе в результате взрыва ранен один из руководителей избирательного штаба «Единой России» Олег Шостак.

24 августа — глава администрации оккупированного поселка Михайловка Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля.

26 августа — в Бердянске при взрыве около оздоровительного центра, где проживали беженцы, от осколочных ранений погиб заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.

27 августа — в оккупированной Михайловке найден повешенным начальник полиции города Андрей Рыжков.

Харьковская область

10 июля — глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва автомобиля около здания местной администрации.

Луганская область

2 марта — найден мертвым ранее похищенный бывший депутат Луганского облсовета, глава города Кременная Владимир Струк.

Донецкая область

20 августа — в Мариуполе взорвалась самодельная бомба у входа в зоопарк, который собирался посетить пророссийский мэр Константин Иващенко. Никто не пострадал.

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