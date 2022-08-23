В Херсоне произошло очередное покушение на сотрудника оккупационной администрации области

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В Херсоне 22 августа было совершено покушение на члена подконтрольной России администрации оккупированной Херсонской области Игоря Телегина.

В понедельник вечером телеграм-канал «Украина сейчас» сообщил со ссылкой на источники в разведке, что в 18:20 автомобиль Телегина был взорван. Пострадал ли он, авторы сообщения не знали.

23 августа представители оккупационной администрации подтвердили факт покушения, заявив, что Телегин «жив-здоров».

Из сообщения «Украины сейчас» следует, что Телегин — соратник бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который после оккупации региона Россией был объявлен главой «новой администрации» области. Российские государственные СМИ называют Телегина заместителем начальника департамента внутренней политики этой администрации.

В Херсонской области нередко происходят покушения на людей, сотрудничающих с Россией. 24 июня в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник «новых властей» региона Дмитрий Савлученко, 6 августа — замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура.

Глава подконтрольной России администрации Херсонской области Владимир Сальдо в начале августа был доставлен в институт имени Склифосовского в Москве. По неофициальным данным, его положили в токсикологическое отделение с подозрением на отравление.

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