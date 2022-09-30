В Херсоне погиб первый заместитель главы оккупационной областной администрации Алексей Катериничев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Представитель оккупационных властей Херсонской области Украины Алексей Катериничев погиб в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС заявил заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) оккупированной области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в ночь на 30 сентября в здание в центре Херсона, в котором проживал Катериничев, попали две ракеты.

В оккупационной администрации погибший занимал должность первого заместителя главы ВГА по безопасности.

По сведениям Общественной палаты РФ, Катериничев провел на своем посту в Херсонской области полтора месяца. До этого назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться