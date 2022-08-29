Заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области нашли убитым

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Заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев найден мертвым в своем доме, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России.

Причиной смерти Ковалева стало огнестрельное ранение, заявило ведомство.

«Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о гибели Ковалева сообщили российские издания Baza и Astra. По их информации, тело Ковалева нашли в его доме в городе Голая Пристань. Рядом лежало помповое ружье, которое было зарегистрировано на самого Ковалева.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что женщина, с которой жил Ковалев, получила ножевое ранение в горло и умерла в больнице.

В 2019 году Алексей Ковалев стал депутатом Верховной рады Украины и вошел в президентскую фракцию «Слуга народа». После начала войны он вернулся в оккупированную Херсонскую области (Голая Пристань — его родной город) и стал сотрудничать с администрацией, назначенной российскими властями. В июне на Ковалева было совершено покушение. Тогда взорвали его автомобиль, сам мужчина попал в больницу.

В июне в результате подрыва автомобиля погиб еще один сотрудник подконтрольной России администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, в начале августа — замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура. Глава Херсонской области Владимир Сальдо тогда же был доставлен в Москву с подозрением на отравление.

На прошлой неделе в оккупированном поселке Михайловка в Запорожской области были убиты глава поселка и начальник полиции.