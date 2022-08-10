CNN: российские военные начали обучаться работе с иранскими беспилотниками

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Власти США полагают, что российские военные начали обучение работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Телеканал утверждает, что происходящее является подтверждением намерения России закупить эти БПЛА.

«В течение последних нескольких недель российские представители проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию», — сообщил чиновник. Он также отметил, что разведданные об учениях лишь недавно были рассекречены.

Ранее CNN сообщал, что российская делегация в июне и начале июля минимум дважды посещала иранский аэродром Кашан для ознакомления с беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129, каждый из которых способен нести высокоточные ракеты. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая боевые модели.

В Тегеране отрицали поставку беспилотников Москве. 15 июля глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал сообщения об этом «безосновательными». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на вопрос журналистов о покупке иранских БПЛА.

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