В Ханты-Мансийске по подозрению в экстремизме задержали драматурга Алексея Житковского

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В Ханты-Мансийске 19 октября задержали драматурга Алексея Житковского. Он рассказал, что его подозревают в экстремизме, а в его квартире в Нижневартовске прошел обыск. Об этом сообщает со ссылкой на закрытый аккаунт Житковского во «ВКонтакте».

Житковский также написал, что была задержана его жена. «Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем», — написал Житковский. Через несколько часов он добавил, что с его женой и детьми все в порядке.

Агентство Ura.ru связалось с пресс-службами управлений МВД и СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, где журналистам заявили о непричастности обоих ведомств к этому делу. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области на звонок журналиста 86.ru не ответили.

Позже Житковский сообщил о задержании художника из Нижневартовска Артема Мунтяна, которого также подозревают в экстремизме.

Алексей Житковский выступал против войны. Сейчас его посты об этом во «ВКонтакте» удалены, сообщает «Медиазона». В марте драматург дал интервью изданию , в котором также высказался против военных действий. «Назовите эти активности „спецоперацией“ или как-то по-другому — суть от этого не изменится. Это длится уже две недели. Проливается кровь, гибнут люди. Выражение „цель оправдывает средства“ здесь абсолютно не работает. Отношусь к этому резко негативно. „Спецоперация“ означает отказ от возможности решить конфликт мирным способом», — сказал он.

Алексей Житковский — российский драматург и режиссер. Его самая известная работа — пьеса «Горка» о воспитательнице детского сада из Сибири — была признана лучшей пьесой 2018 года на фестивале «Кульминация» (спектакли по «Горке» Житковского вышли в Московском театре на Таганке, саратовском Театре юного зрителя, Нижегородском театре «Комедия» и в других). В 2017 году в Театре.doc была представлена его документальная пьеса о защите прав репрессированных «Лета.doc». Житковский был победителем и финалистом крупнейших конкурсов и фестивалей драматургии, в том числе фестиваля молодой драматургии «Любимовка», конкурса «Евразия», конкурса «Действующие лица» в Школе современной пьесы.