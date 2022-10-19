На аннексированных территориях введено военное положение. В приграничных регионах России может быть ограничена свобода передвижения Что сказал Путин на заседании Совбеза. Коротко
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Я подписал указ о введении военного положения в новых регионах, он прямо сейчас будет отправлен в Совет Федерации на утверждение. Я также наделяю дополнительными полномочиями руководителей всех регионов РФ: нужно выпускать больше продукции для нужд СВО, повысить устойчивость экономики, обеспечить антитеррористическую безопасность. Ситуация везде разная, поэтому меры должны быть разными и соответствующими обстановке. Все ведомства должны оказывать губернаторам содействие — Михаил Мишустин возглавит специальный координационный совет. Мы гордимся всеми, кто защищает Отечество. Военных нужно обеспечить всем необходимым — питанием, оборудованием, медобслуживанием. Неукоснительно платить мобилизованным деньги, не менее 195 тысяч в месяц, включая период обучения. Волонтеры должны помогать их семьям. Нам нужна собранность от всех уровней власти, особая ответственность — на губернаторах.
Фото на обложке: Рамиль Ситдиков / Reuters / Scanpix / LETA