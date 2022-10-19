На аннексированных территориях введено военное положение. В приграничных регионах России может быть ограничена свобода передвижения Что сказал Путин на заседании Совбеза. Коротко

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Я подписал указ о введении военного положения в , он прямо сейчас будет отправлен в Совет Федерации на утверждение. Я также наделяю дополнительными полномочиями руководителей всех регионов РФ: нужно выпускать больше продукции для нужд , повысить устойчивость экономики, обеспечить антитеррористическую безопасность. Ситуация везде разная, поэтому меры и соответствующими обстановке. Все ведомства должны оказывать губернаторам содействие — Михаил Мишустин возглавит специальный координационный совет. Мы гордимся всеми, кто защищает Отечество. Военных нужно обеспечить всем необходимым — питанием, оборудованием, медобслуживанием. Неукоснительно платить мобилизованным деньги, не менее 195 тысяч в месяц, включая период обучения. Волонтеры должны помогать их семьям. Нам нужна собранность от всех уровней власти, особая ответственность — на губернаторах.

Читайте также

Если в России введут военное положение, меня могут призвать в армию? Отключат ли интернет? Можно будет хотя бы просто уехать из страны? Как военное положение изменит нашу жизнь: текст издания Kit

Читайте также

Если в России введут военное положение, меня могут призвать в армию? Отключат ли интернет? Можно будет хотя бы просто уехать из страны? Как военное положение изменит нашу жизнь: текст издания Kit

Фото на обложке: Рамиль Ситдиков / Reuters / Scanpix / LETA