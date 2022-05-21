Зеленский предложил направить зарубежные активы России на компенсации людям, пострадавшим от российской армии
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам заключить многосторонний договор об изъятии российских активов за рубежом в пользу Украины. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном вечером 20 мая.
«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал Зеленский.
В рамках этого договора, говорит он, средства и имущество России в других странах нужно арестовать или заморозить, а затем конфисковать и направить в специальный фонд для выплат компенсаций «всем пострадавшим от российской агрессии».
«Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по нам», — заключил Зеленский.
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Ранее в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз ищет возможные варианты использования замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, в свою очередь, предлагал направить на эти цели замороженные международные резервы России — это около 300 миллиардов долларов.