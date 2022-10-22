Россия почти две недели уничтожает энергосистему Украины В «Укрэнерго» заявили, что ущерб от сегодняшней атаки может превышать последствия первых обстрелов после взрыва на Крымском мосту

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Пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Киеве после обстрела, 18 октября 2022 года State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Энергосистема Украины снова подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Попадания снарядов или работа ПВО была зафиксирована по меньшей мере в девяти областях в южной, центральной и западной частях страны. О взрывах сообщили в Волынской, Хмельницкой, Одесской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях. В Киевской, Черновицкой и Львовской областях заявили, что ракеты противника были сбиты.

Из-за ударов в некоторых городах отключился свет. В сторону Киева выпустили пять ракет, их удалось сбить, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Совет города Хмельницкий сообщил, что в городе нет электричества, и призвал жителей сделать запасы воды, так как она тоже пропадет. Мэр Луцка в Волынской области Игорь Полищук заявил о повреждении объекта энергетики. По его словам, город был частично обесточен. Полищук также призвал жителей Луцка запастись водой. Аналогичный совет дал мэр города Ковель в Волынской области Игорь Чайка.

Об отключении света заявили жители отдельных населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях. Также полностью или частично обесточены два района Черкасской области . Глава области Игорь Табурец заявил, что регион был атакован дронами-камикадзе, пострадал один из объектов критической инфраструктуры.

Масштаб ущерба от сегодняшней атаки «сопоставим или может превышать» последствия обстрелов в первые дни после взрыва на Крымском мосту, заявили в «Укрэнерго». «Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий», — сообщила компания, заверив, что принимает меры для скорейшего восстановления электроснабжения в пострадавших регионах.

При этом в «Укрэнерго» добавили, что вынуждены ограничить энергоснабжение в ряде областей, чтобы «снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий». Веерные отключения электричества в Украине начались с 20 октября, чтобы стабилизировать нагрузку на пострадавшую энергетическую инфраструктуру.

Жительница Бородянки Татьяна Сафонова с кошкой Асей во время отключения света, 20 октября 2022 года Paula Bronstein / Getty Images

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал очередную атаку на энергосистему словами: «Ничего, выдержим». «Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины — инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ», — заявил он. После первой волны обстрелов 22 октября в некоторых городах Украины снова объявили воздушную тревогу (в Киеве — третий раз за день), и были слышны взрывы.

Обновлено. Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области без электроэнергии остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 тысяч, в Волынской — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — почти 175 тысяч, в Кировоградской — почти 62 тысячи, в Одесской — 10,5 тысячи.

Россия начала регулярно атаковать энергетические объекты Украины после , произошедшего 8 октября. Российские власти обвинили в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский, отверг эту версию: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно». Он предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами.

С 10 октября в результате российских атак были повреждены 30-40% украинской энергетической инфраструктуры, заявил 21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, на этой неделе российские силы обстреляли ряд тепловых электростанций (ТЭЦ), из-за чего пострадало около 50% их мощностей. Одним из вариантов решения проблемы для Украины может стать импорт электроэнергии; некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками, сказал Галущенко.

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