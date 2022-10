Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг предположения о том, что за стоят украинские спецслужбы.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — заявил он в интервью канадскому телеканалу CTV News.

Украинский лидер предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами. «У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный», — сказал он.

Власти России утверждают, что взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе, организовали спецслужбы Украины. О том, что ко взрыву причастна СБУ, также сообщали источники The New York Times, The Washington Post, УНИАН и «Украинской правды».

