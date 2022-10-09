The New York Times : взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы

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Взрыв на Крымском мосту, произошедший утром 8 октября, организовали спецслужбы Украины, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Собеседник издания заявил, что украинские спецслужбы заложили бомбу в фуру, которая ехала по мосту.

О том, что к взрыву причастна Служба безопасности Украины, ранее сообщили «Украинская правда» и УНИАН, которые сослались на источники в правоохранительных органах. Газета The Washington Post также сообщила, что высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что за взрывом стоит Украина.

Спецслужбы Украины официально не брали на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. На одной из веток автомобильной части моста разрушены три пролета. Кроме того, загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Пожар повредил более километра железнодорожных путей (при длине моста около 19 километров). По данным следствия, погибли три человека, ехавшие в автомобиле, оказавшейся рядом с фурой.

Вечером 8 октября власти аннексированного Крыма заявили, что по Крымскому мосту возобновили движение автомобилей и поездов, при этом фуры пока не пропускают. Между Крымом и Краснодарским краем организовали паромную переправу.

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