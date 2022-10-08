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Подрыв Крымского моста — операция Службы безопасности Украины, заявил источник «Украинской правды» в правоохранительных органах. О причастности СБУ к взрыву на Крымском мосту написал и УНИАН, также сославшись на собственный источник в правоохранительных органах.

Официально СБУ об ответственности за взрыв на Крымском мосту пока не объявляла. Пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко заявил «Политике Страны», что служба эти новости не комментирует. «Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в „ “ будем комментировать после нашей окончательной победы», — сказал Дегтяренко.

Представители украинских властей также напрямую не заявляли, что к взрыву причастны военные или спецслужбы Украины. При этом ранее они неоднократно говорили, что рассматривают Крымский мост как законную цель для ударов.

Украинский телеграм-канал «Политика страны» также пишет, что украинская спецоперация — основная версия, однако выдвигает и конспирологическую версию о причастности российских спецслужб, якобы действующих по заданию «групп в Кремле», стремящихся к эскалации войны.

Официально Минобороны и СБУ Украины сразу не брали на себя ответственность ни за гибель крейсера «Москва» в апреле, ни за взрывы на военном аэродроме в Крыму в августе. При этом они и не отрицали свою причастность к выводу из строя флагмана Черноморского флота РФ и ликвидации российской авиатехники на базе в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования причин произошедшего. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва грузовика на мосту, но пока не уточнил, по какой статье УК.

Крымский мост после взрыва Meduza