В Московском доме книги запретили ставить на видное место книги Акунина, Парфенова, Улицкой и «иностранных агентов»
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Руководство Московского дома книги запретило своим сотрудникам ставить на видное место книги оппозиционно настроенных авторов и писателей, объявленных «иностранными агентами», сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».
Она опубликовала видео, где неназванный человек показывает список авторов, чьи книги должны стоять «только на полках, без разворота», а не на «хит-столах». «Будьте внимательны, контролируйте выкладки. Регулярно ходят проверки сторонних организаций», — сказано в сообщении, адресованном сотрудникам магазина.
В список авторов, чьи книги в магазине нельзя ставить на видное место, вошли 15 человек:
- Борис Акунин
- Наталья Баранова
- Дмитрий Быков
- Виктор Вахштайн
- Дмитрий Глуховский
- Михаил Зыгарь
- Владимир Кара-Мурза
- Андрей Макаревич
- Александр Невзоров
- Леонид Парфенов
- Сергей Пархоменко
- Алексей Поляринов
- Евгений Понасенков
- Людмила Улицкая
- Екатерина Шульман
В представленном списке отмечено, что он учитывает изменения, сделанные 15 октября. Как давно в Московском доме книги действуют подобные ограничения, неясно.
Из сообщения Собчак следует, что в Московском доме книги одному из покупателей предложили купить с 20-процентной скидкой книгу Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Покупатель утверждает, что, по словам сотрудника магазина, пришло распоряжение побыстрее распродать книги «таких авторов» — «и вообще лучше убрать».
Представители книжного магазина официально это не комментировали.
Борис Акунин сообщил 21 октября, что с афиш Российского молодежного академического театра в Москве и Александринского театра в Петербурге убрали имя писателя. В первом театре идут четыре постановки по пьесам Акунина, во втором — одна. «Впереди, видимо, книжки без имени автора на обложке», — допустил Акунин.