В Московском доме книги запретили ставить на видное место книги Акунина, Парфенова, Улицкой и «иностранных агентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Руководство Московского дома книги запретило своим сотрудникам ставить на видное место книги оппозиционно настроенных авторов и писателей, объявленных «иностранными агентами», сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Она опубликовала видео, где неназванный человек показывает список авторов, чьи книги должны стоять «только на полках, без разворота», а не на «хит-столах». «Будьте внимательны, контролируйте выкладки. Регулярно ходят проверки сторонних организаций», — сказано в сообщении, адресованном сотрудникам магазина.

В список авторов, чьи книги в магазине нельзя ставить на видное место, вошли 15 человек:

Борис Акунин









Михаил Зыгарь







Леонид Парфенов



Алексей Поляринов



Людмила Улицкая



В представленном списке отмечено, что он учитывает изменения, сделанные 15 октября. Как давно в Московском доме книги действуют подобные ограничения, неясно.

Из сообщения Собчак следует, что в Московском доме книги одному из покупателей предложили купить с 20-процентной скидкой книгу Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Покупатель утверждает, что, по словам сотрудника магазина, пришло распоряжение побыстрее распродать книги «таких авторов» — «и вообще лучше убрать».

Представители книжного магазина официально это не комментировали.

Борис Акунин сообщил 21 октября, что с афиш Российского молодежного академического театра в Москве и Александринского театра в Петербурге убрали имя писателя. В первом театре идут четыре постановки по пьесам Акунина, во втором — одна. «Впереди, видимо, книжки без имени автора на обложке», — допустил Акунин.