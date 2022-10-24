Администрация Курской области призвала глав районных центров готовить окопы на случай обстрелов

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Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов заявил о необходимости строительства укрытий на случай обстрела в сельских поселениях и районных центрах. Запись оперативного совещания опубликована на странице администрации области во «ВКонтакте».

«Что касается территорий, где люди посещают , почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие — это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы уже об этом говорили. Образцы, фотографии мы вам пришлем, но это сделать несложно: на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться. Потому что ФАПы у нас легкой конструкции. Все это осколками прошьет насквозь. Там не укроешься», — сказал Горбунов.

Также глава комитета отчитался о проведении работ по очистке «заглубленных помещений подземного пространства». По его словам, в подвалах и подобных помещениях Курской области может укрыться до полутора миллиона человек.

Помимо этого, губернатор Роман Старовойт сообщил об усилении контроля на основных магистралях и в приграничных районах области, в том числе меры безопасности были усилены в городе Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.

Курская область, как и другие приграничные с Украиной территории, регулярно оказывается под обстрелом. Последний подобный случай произошел 18 октября. Тогда, по словам губернатора Романа Старовойта, было более шести взрывов. «Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды», — заявил он. В результате обстрела пострадала местная жительница —осколки стекла попали ей в лицо.

Старовойт 23 октября сообщил, что в регионе завершилось строительство двух усиленных линий обороны. Их создали совместно с министерством обороны России и пограничным управлением ФСБ по Курской области. По словам губернатора, до 5 ноября в регионе появится третья линия обороны. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о начале строительства в области оборонительных сооружений из бетонных блоков. Аналогичные укрепления размещает в аннексированной Луганской области.