В Курской области построили две линии обороны

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе завершили строительство двух усиленных линий обороны.

Их создали совместно с Минобороны РФ и пограничным управлением ФСБ по Курской области, рассказал глава региона. Он не уточнил, где расположены линии обороны.

До 5 ноября, по заявлению губернатора, в регионе появится третья линия обороны.

В еще одном приграничном регионе России, Белгородской области, начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков, сообщил 22 октября губернатор Вячеслав Гладков. Такую же линию обороны из бетонных блоков создают в аннексированной Луганской области.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza

Регионы России, расположенные на границе с Украиной, в том числе Курская и Белгородская области, неоднократно подвергались обстрелам. Власти российских регионов обвиняли в обстрелах ВСУ.

С 20 октября в Белгородской, Курской и других приграничных областях, а также в аннексированных Крыму и Севастополе ввели режим «среднего уровня реагирования», который среди прочего позволяет властям регионов временно отселять людей в безопасные районы и ограничивать свободу передвижения.

После череды обстрелов приграничного города Шебекино в Белгородской области, произошедших 21 и 22 октября, власти решили переселить в Старый Оскол жителей Шебекино, которые согласились уехать.

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