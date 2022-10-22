В Белгородской области обстреляли приграничный город Шебекино. Два человека погибли

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Два человека погибли в результате обстрела приграничного города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Известия» и телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН) утверждают, что погибшие — это мужчина и 16-летний подросток.

Первоначально губернатор заявил о пяти пострадавших мирных жителях. Позднее он сообщил, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четыре из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела Шебекино почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. «На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов», — добавил он.

Какие именно объекты подверглись обстрелу в Шебекино, чиновник не уточнил. Ранее он сообщил, что речь идет о «гражданских объектах». По информации , удар пришелся по рынку.

Белгородская область подвергается обстрелам с начала войны. В последние недели они участились. Накануне Вячеслав Гладков заявил, что жителей приграничных районов области переселят в Подмосковье — в одном из местных санаториев готовы принять 500 человек.

Также губернатор заявил, что в области усилят меры по охране объектов энергетики, связи и ЖКХ. Владельцам бизнеса в Белгороде и на приграничных территориях он рекомендовал ввести гибкий график и рассмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционную работу.

Ранее из-за обстрелов в Белгородской области досрочно объявили осенние каникулы в школах и продлили их на две недели вместо одной.

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