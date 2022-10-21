В Белгородской области загорелось лакокрасочное предприятие. Губернатор заявил, что пожар начался после «прямого попадания снаряда»

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В Шебекино Белгородской области после «прямого попадания снаряда» загорелось промышленное предприятие, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате пострадала женщина, ее отправили в больницу.

Пожар произошел на лакокрасочном предприятии, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В сообщении утверждалось, что огонь не тушат из-за обстрела. Позже Гладков заявил, что пожар локализован.

СМИ опубликовали фото и видео, на которых виден столб черного дыма.

Губернатор также сообщил, что снаряды повредили подстанцию около предприятия, из-за чего без электричества остались «ряд потребителей» и «несколько объектов водоснабжения». Ранее Гладков заявил, что Шебекинский городской округ 21 октября подвергся «массированному обстрелу ВСУ».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Территория Белгородской области в октябре регулярно подвергается обстрелам. Это происходит на фоне усиления российских обстрелов украинской территории (в том числе объектов энергетической инфраструктуры) после взрыва на Крымском мосту.

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