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В Белгородской области временно приостановлено движение поездов из-за обстрела железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Аварийные бригады сейчас устраняют последствия обстрела. Есть один пострадавший — мужчина с осколочными ранениями ног, написал чиновник в телеграме.

В то же время губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи в приграничных районах с Украиной. По его данным, в регионе наблюдаются перебои с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях информации пока не поступало.

Обновлено. Вячеслав Гладков сообщил о минометном обстреле сел Грайворонского городского округа. По его данным, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса, а в Глотове в ходе обстрела ранен местный житель. Кроме того, из-за повреждения линий электропередач без света остались села Безымено и Дунайка.

В приграничных российских регионах после начала вторжения в Украину действует «желтый» уровень террористической опасности. В последние дни, на фоне ракетных ударов России по украинским городам, территория Белгородской области подвергается регулярным обстрелам. 13 октября в Белгороде обрушилась часть крыши многоэтажного дома — предположительно, в результате падения ракеты ПВО. 14-го в городе после обстрела загорелась электрическая подстанция, 15-го — нефтебаза.

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