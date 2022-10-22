В Белгородской области начали сооружать «линию Пригожина»

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В Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Аналогичные бетонные блоки ЧВК Вагнера сейчас размещает в аннексированной Луганской области, создавая линию обороны против украинской армии. Ее назвали «линией Вагнера», или «линией Пригожина».

19 октября предприниматель Евгений Пригожин, создавший ЧВК Вагнера, заявил, что представитель занимается строительством «оборонительных сооружений» в Белгородской области.

Также, добавил Пригожин, в регионе будет сформировано «народное ополчение». Богатов уточнил, что оно будет состоять из добровольцев.

Белгородская область в последнее время подвергается особенно частым обстрелам с украинской стороны. 22 октября был обстрелян приграничный город Шебекино. В результате два человека погибли, 12 пострадали.

Meduza