«Создают иллюзию того, что все пропало». Глава военной разведки Украины назвал заявления об «эвакуации» Херсона информационной операцией

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Российские войска готовят почву для того, чтобы при необходимости быстро покинуть аннексированный Херсон. Однако прямо сейчас они не уходят из города, а, наоборот, готовятся к его обороне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть некоторые факты. К примеру, выводят «Промсвязьбанк», другие финансовые структуры,… тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, что «Мы заботимся о людях» и тому подобное.

То есть, создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. Они понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над Каховской дамбой… им предстоит принимать очень быстро решение.

Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. <…> И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне.

Буданов также прокомментировал предположения о том, что российские войска планируют взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление. По словам Буданова, дамба частично заминирована еще с весны, но для ее полного разрушения заложенной взрывчатки недостаточно. Кроме того, полное разрушение дамбы , добавил глава ГУР.

На вопрос, «что произошло с Крымским мостом», Буданов отказался отвечать прямо: «Давайте лучше в другое время об этом поговорим». При этом он назвал «правильными» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что взрыв на мосту мог стать следствием внутреннего конфликта между российскими военными и сотрудниками спецслужб.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Вывоз людей с правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области начался 19 октября — в день, когда президент РФ Владимир Путин ввел на аннексированных территориях военное положение. Назначенная Москвой администрация области хочет переместить около 50-60 тысяч человек.

20 октября Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ в Херсонской области и Донбассе. Незадолго до этого новый командующий вторжением в Украину Сергей Суровикин заявил, что «на херсонском направлении непростая ситуация» и что он не исключает «принятия непростых решений».

21 октября украинская армия сообщила, что российские войска начали отступать с запада Херсонской области. По информации властей Украины и аналитиков американского Института изучения войны, Россия может взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление.

Ранее «Медуза» писала, что вывоз мирных жителей с правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области может означать в том числе того, что российская армия хочет превратить город в «крепость» и попытаться удержать его, но это будет трудно с военной точки зрения.

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