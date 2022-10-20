Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ в Херсонской области и Донбассе
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Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные силы Украины провели наступление в Херсонской, Донецкой и Луганской областях, но российская армия пресекла все попытки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, до трех батальонов ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области.
В районе Суханово Херсонской области украинские войска вклинились в оборону российских подразделений. «За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — сказал Конашенков.
Кроме того, утверждает представитель Минобороны, российские войска сорвали попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской области и Ямполовка Донецкой области. «Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции», — сказал Конашенков.
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