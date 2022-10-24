Антон Красовский заявил в эфире RT, что нужно «топить» и «жечь» детей в Украине, которые выступают против России Симоньян отказалась с ним работать, его слова проверяет СК

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Владимир Гердо / ТАСС

Российский государственный пропагандистский телеканал RT остановил сотрудничество с главой русскоязычной дирекции «RT Россия» Антоном Красовским после того, как он в эфире призвал «топить» и «жечь» русскоязычных детей в Украине, которые настроены против России. Об этом в ночь на 24 октября в телеграм-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она считает, что высказывание Красовского «дико и омерзительно».

Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным.

Антон Красовский призвал «топить» детей 20 октября в программе «Антонимы», гостем которой стал писатель Сергей Лукьяненко. Во время беседы Лукьяненко рассказал, как в 1980 году, будучи ребенком, он ездил в Украину, где дети говорили, что «Украина оккупирована москалями». Писатель подчеркнул, что «это были абсолютно русские, русскоязычные пацаны». Вот что ответил Красовский:

А прям топить таких детей надо было в Тысине, прям вот там, где . Вот прям топить этих детей. Топить! Прям в Тысине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прямо сказал «москали оккупировали» — и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением.

Лукьяненко ответил, что на Руси для наказания «традиционно использовали розги», на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: «У них там каждая изба называется . И вот прям в эту смерекову хату забивать и жечь».

После выхода программы Красовский написал в телеграм-канале, что провел «прекрасный эфир с Сергеем Лукьяненко», но затем удалил это сообщение (есть в веб-архиве).

После заявления Симоньян Красовский извинился перед ней и всеми, «кто обалдел» и посчитал его высказывание «диким, немыслимым и непреодолимым». Такое сообщение появилось в телеграм-канале Красовского «Антон Вячеславович» около трех часов ночи 24 октября (спустя два с половиной часа после публикации Симоньян). «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский. «Надеюсь, вы меня простите», — добавил он. Красовский не ответил на просьбу «Медузы» о комментарии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил «представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала». В сообщении СК сказано, что в неназванной соцсети к Бастрыкину обратился один из пользователей, попросивший проверить высказывания Антона Красовского, который сделал в эфире «ряд резких заявлений». Доклад должен подготовить руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

Из-за слов Красовского о детях Украина призвала запретить телеканал RT во всем мире. «Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом), ничего общего со свободой слова», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем 23 октября. Новости о заявлении Кулебы выпустили многие мировые СМИ, в том числе Reuters, Fox News, The Telegraph и «Аль-Арабия». Некоторые журналисты обратились за комментариями к RT, после чего Симоньян объявила, что остановила сотрудничество с Красовским, отмечает «Агентство». После начала войны в Украине вещание RT прекратилось в странах ЕС, США и Канаде.

Антон Красовский начал работать с RT в 2019 году, а сотрудником телеканала стал в 2020 году. Сперва Красовский делал для пропагандистского телеканала документальные фильмы, а в октябре 2020 года RT назначил его продюсером и руководителем производства «новых YouTube-шоу на русском языке». В дальнейшем он возглавил «RT Россия» — русскоязычную дирекцию телеканала, ориентированную на российского зрителя (изначально RT ориентировался только на западное вещание). Источники «Медузы» ранее говорили, что редакцию «RT Россия» сделали «под Красовского». Вскоре после российского вторжения в Украину, 28 февраля, Евросоюз ввел санкции в отношении Красовского и других российских пропагандистов.

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