Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российский журналист Антон Красовский записал ролик, в котором объяснился по поводу своих призывов «топить» и «жечь» детей в Украине. Из-за этих слов, сказанных в программе «Антонимы», пропагандистский телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским, который занимал должность главы русскоязычной дирекции «RT Россия».

Видео, которое длится четыре с половиной минуты, опубликовано в телеграм-канале Красовского с подписью «Все, что я хотел написать и не смог».

Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер… Я думаю о каждом ребенке, каждой матери, каждой семье. И также я думаю и страдаю о каждом ребенке на той стороне, мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Поверьте, слеза каждого младенца — это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому.

Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней.

Я не прошу меня простить, я прошу меня понять, дурака понять. Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом RT. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь, я виноват. Я не уверен, что ее можно искупить. Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу.

Подробнее о высказывании Красовского

Антон Красовский заявил в эфире RT, что нужно «топить» и «жечь» детей в Украине, которые выступают против России Симоньян отказалась с ним работать, его слова проверяет СК

Подробнее о высказывании Красовского

Антон Красовский заявил в эфире RT, что нужно «топить» и «жечь» детей в Украине, которые выступают против России Симоньян отказалась с ним работать, его слова проверяет СК