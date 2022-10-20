РБК: замглавы Минтранса РФ уйдет в отставку из-за взрыва на Крымском мосту

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Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов, отвечающий за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста, в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает РБК, ссылаясь на слова нескольких источников.

Два источника, близкие к Минтрансу, заявили, что Суханова увольняют из-за , произошедшего 8 октября. По словам одного из собеседников издания, об отставке могут объявить до конца этой недели; по словам второго, все может «переиграться» или затянуться.

В пресс-службе правительства не ответили на запрос журналистов, в Минтрансе отказались от комментариев.

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