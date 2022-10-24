Песков заявил, что в России «нет тенденции к запрету» произведений авторов, покинувших страну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещают произведения деятелей культуры, которые покинули страну или были объявлены «иностранными агентами», сообщает «Интерфакс».

«Общей тенденции к запрету спектаклей, художественных произведений деятелей культуры, покинувших РФ, в стране не наблюдается», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, можно ли считать проявлением « » то, что с афиш театров убирают имя писателя Бориса Акунина, а с витрин магазинов убирают книги авторов, объявленных «иноагентами», Песков ответил, что «здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае». Он также добавил, что такой тенденции «быть не может» и «вряд ли есть какие-то основания для этой ситуации».

Писатель Борис Акунин 21 октября сообщил, что его имя убрали с афиш Российского академического молодежного театра, где идут четыре постановки по его пьесам, и Александринского театра, где идет один такой спектакль. «Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли с репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — написал Акунин.

В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщалось, что руководство Московского дома книги запретило своим сотрудникам ставить на видное место книги оппозиционно настроенных авторов, объявленных «иностранными агентами». В список авторов, чьи книги должны стоять «только на полках, без разворота» вошли 15 человек, включая Бориса Акунина, , , и .

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия стала жертвой западной «культуры отмены». Он заявил, что «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги». Президент также подчеркнул, что в России такое невозможно.

Что происходит с театрами после начала войны

«Лучше подметать улицы, чем работать в театре с людьми, которые смалодушничали» Интервью театрального режиссера Никиты Бетехтина. Он находится в России и борется с театрами, которые вывешивают символ Z на своем фасаде

Что происходит с театрами после начала войны

«Лучше подметать улицы, чем работать в театре с людьми, которые смалодушничали» Интервью театрального режиссера Никиты Бетехтина. Он находится в России и борется с театрами, которые вывешивают символ Z на своем фасаде