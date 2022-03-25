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Россия стала жертвой западной , заявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры. Его цитирует «Интерфакс».

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. При полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — заявил президент.

По его словам, «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги». «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — считает он. В России такое невозможно во многом благодаря отечественной культуре, утверждает Путин.

В своей речи президент России среди прочего упомянул, что не так давно «отменили» писательницу Джоан Роулинг. «За то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод», — сказал Путин.

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После того как Россия вторглась в Украину некоторые деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказом от сотрудничества за рубежом. Другие сами решили уйти с должностей в России или покинуть страну из-за несогласия с войной.

Так, российский дирижер Валерий Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против войны. С ним, а также с певицей Анной Нетребко, отказалась сотрудничать Баварская государственная опера.

В свою очередь Туган Сохиев решил уйти с должности главного дирижера Большого театра в Москве и покинуть пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. Он объяснил, что столкнулся с «невозможным выбором» между русскими и французскими музыкантами. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова перешла в труппу Национального балета Нидерландов после поста с осуждением войны.

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