Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уехала в Нидерланды. В начале марта она выступила против войны с Украиной

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30-летняя балерина решила покинуть Большой театр России и продолжить карьеру в Национальном балете Нидерландов. Обе труппы подтвердили информацию о переходе Смирновой.

В нидерландском коллективе объяснили, что недавно балерина выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным ее дальнейшую работу в России. Сама Смирнова отметила, что и до войны собиралась продолжить карьеру в Нидерландах, но «в силу обстоятельств» ее переход произошел раньше.

1 марта балерина заявила в своем телеграм-канале, что «всеми фибрами души» выступает против войны.

Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома.

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Ранее еще несколько покинули крупные российские труппы на фоне войны, однако Ольга Смирнова — единственная россиянка в этом списке, пишет The New York Times. Как отмечает газета, балерина стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за вторжения РФ в Украину.

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