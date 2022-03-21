«Неправильно возлагать тяжесть политических решений на артистов и спортсменов» Михаил Барышников призвал не наказывать россиян из-за войны в Украине
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Всемирно известный танцовщик Михаил Барышников осудил санкции в отношении российских артистов и спортсменов, которых увольняют престижные западные театры и не допускают до международных соревнований. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
«Открытый обмен в искусстве — это всегда хорошо. Неправильно возлагать тяжесть политических решений [властей] на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть под угрозой на родине. Для людей в уязвимой позиции нейтралитет — уже мощное высказывание. И если вы хотите от меня конкретики, то Даниил Медведев должен участвовать в Уимблдоне», — сказал он.
Выступать с высказываниями о войне или нет — личное решение каждого артиста, считает Барышников. «Со своей стороны, я процитирую его святейшество папу [римского] Франциска: „Война — это безумие! Прекратите, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость“. Мне ясно, к кому обращены эти слова. Говоря простыми словами, Россия уже вернулась в сталинские времена. Искусство — это сопутствующий ущерб, и невозможно предположить, чем это обернется».
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По словам Барышникова, в скором времени Россия сделает невозможным любое позитивное будущее для российской молодежи. «Прямо сейчас Россия переходит Рубикон. Либо она найдет путь закончить этот конфликт и жить в открытом миру обществе, либо будет отброшена назад без шансов на восстановление», — заявил танцовщик.
«В пьесе Чехова „Чайка“ Тригорин говорит об ощущении отсталости [России] от современного мира. Он чувствует себя как старый бедный мужик, который приезжает на станцию и видит, как его поезд отъезжает в облаке пара. Он бежит, чтобы поймать его, но знает, что бы он ни делал, поезд будет уходить все дальше и дальше. Россия опасно близка к сценарию этого бедного мужика, и я уверен, миллионы россиян, особенно молодых, предпочли бы оказаться в этом паровозе», — добавил Барышников.