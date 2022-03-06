Главный дирижер Большого театра покинул свой пост. Он заявил, что столкнулся с «невозможным выбором» из-за войны в Украине
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Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев решил покинуть свой пост. Он также уйдет с должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. Об этом говорится в обращении Сохиева, опубликованном на сайте ClassicalMusicNews.Ru.
За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому.
<> Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.
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В Большом театре подтвердили увольнение Сохиева. «Мне очень жаль, его уход — это очень серьезная проблема для Большого театра. Как будет складываться дальше ситуация, непонятно», — рассказал ТАСС директор театра Владимир Урин.
Туган Сохиев работал главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра с 2014 года. Национальным оркестром Капитолия Тулузы он руководил с 2008 года.
Ранее российского дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российского вторжения в Украину.