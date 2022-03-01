Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

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Российский дирижер Валерий Гергиев уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против российского вторжения в Украину. Об этом 1 марта объявили власти Мюнхена.

По словам мэра Дитера Райтера, Гергиев не откликнулся на его просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой агрессивной войны», которую начала Россия в Украине. Гергиев был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года.

Обновление. 1 марта от сотрудничества с Гергиевым, а также с российской певицей Анной Нетребко отказалась Баварская государственная опера.

Валерий Гергиев имеет репутацию близкого сторонника президента России Владимира Путина. После российского вторжения в Украину несколько зарубежных организаций, в том числе миланский театр «Ла-Скала», потребовали от него публично осудить войну для продолжения сотрудничества. «Карнеги-холл» заменил Гергиева на концертах Венского филармонического оркестра. От сотрудничества с дирижером отказался и его менеджер.

Гергиев пока войну в Украине не комментировал.

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