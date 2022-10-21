Минкульт: деятели культуры, которые «отказались от России», «абсолютно логично» исчезают с афиш

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Министерство культуры РФ заявило, что с афиш культурных учреждений «абсолютно логично» исчезают имена деятелей, которые «отказались от России» в сегодняшнее «непростое время».

По утверждению ведомства, соответствующий запрос поступает от российского общества.

Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши.

В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать.

О том, что его имя убрали с театральных афиш, 21 октября сообщил писатель Борис Акунин. По его словам, это сделали Российский молодежный академический театр в Москве, где идут четыре постановки по его пьесам, и в Александринском театре в Петербурге, где идет один такой спектакль. Из поста Акунина следовало, что театры сделали это по указанию министерства культуры.