Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы территории России, призвал «стирать с земли города» и называть «спецоперацию» войной
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выразил недовольство «слабыми ответами» России на обстрелы российских регионов.
Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим.
По мнению Кадырова, в ответ обстрелы российской территории нужно «стирать с земли» украинские города.
Мы уже объявили военное положение. <…> Но они [украинцы] не стесняются, стреляют. <…> Мы так отвечаем, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону.
По мнению Кадырова, принимая решение о том, чтобы «стереть с земли города», не стоит беспокоиться о реакции Запада. «Все что можно было, уже это было. Большего, худшего не будет», — заявил глава Чечни.
Рамзана Кадырова принято относить к представителям так называемой «партии войны». Он выступает за эскалацию в конфликте с Украиной и, в частности, ужесточение обстрелов украинской территории (вплоть до использования ядерного оружия).
В частности, когда 10 октября Россия провела ракетную атаку на Киев и другие города Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту, Кадыров заявил, что теперь на «все сто процентов доволен» проведением «специальной военной операции».
Также Кадыров критиковал Минобороны РФ за недостаточно решительные, по его мнению, действия в Украине. В начале октября он обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в потере ранее оккупированного города Лиман в Донецкой области. Кадыров назвал Лапина «бездарем».