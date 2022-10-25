Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы территории России, призвал «стирать с земли города» и называть «спецоперацию» войной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выразил недовольство «слабыми ответами» России на .

Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим.

По мнению Кадырова, в ответ обстрелы российской территории нужно «стирать с земли» украинские города.

Мы уже объявили военное положение. <…> Но они [украинцы] не стесняются, стреляют. <…> Мы так отвечаем, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону.

По мнению Кадырова, принимая решение о том, чтобы «стереть с земли города», не стоит беспокоиться о реакции Запада. «Все что можно было, уже это было. Большего, худшего не будет», — заявил глава Чечни.

Что еще Кадыров говорил о войне Кадыров и Пригожин регулярно (и подозрительно синхронно) критикуют российскую армию. Чего они добиваются? Мы попытались это выяснить

Рамзана Кадырова принято относить к представителям так называемой «партии войны». Он выступает за эскалацию в конфликте с Украиной и, в частности, ужесточение обстрелов украинской территории (вплоть до использования ядерного оружия).

В частности, когда 10 октября Россия провела ракетную атаку на Киев и другие города Украины в ответ на , Кадыров заявил, что теперь на «все сто процентов доволен» проведением «специальной военной операции».

Также Кадыров критиковал Минобороны РФ за недостаточно решительные, по его мнению, действия в Украине. В начале октября он обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в потере ранее оккупированного города Лиман в Донецкой области. Кадыров назвал Лапина «бездарем».

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