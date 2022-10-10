«А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?» Кадыров — об обстрелах городов Украины в ответ на подрыв Крымского моста
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после массированных обстрелов территории Украины 10 октября, что теперь на «все сто процентов доволен» проведением «специальной военной операции». Об этом он опубликовал пост в своем телеграм-канале.
В публикации Кадыров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщает об ударах по городам страны. Глава Чечни посчитал, что украинский лидер «жалуется», предложил ему бежать и обратился к Зеленскому с оскорблениями, в том числе вспомнив пропагандистский штамп об обстрелах Донбасса в течение восьми лет.
А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты… было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.
10 октября Киев, Днепр, Львов и другие украинские города подверглись массированному обстрелу. Многие территории остались без электричества и водоснабжения. Власти Украины обвинили в ударах российских военных. По словам Владимира Зеленского, целями обстрелов стала энергетическая инфраструктура Украины.
Массированные ракетные удары по украинским городам начались через два дня после взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на взрыв может быть только «прямое уничтожение террористов».