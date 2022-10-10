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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к гражданам страны по поводу массированных обстрелов, которым подверглись украинские города утром 10 октября. Судя по видео, оно было записано на улице Банковой в центре Киева.

Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени.

Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельнитчина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень — люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.

Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.

Офіс Президента України

Массированные ракетные удары по украинским городам начались через два дня после взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на взрыв может быть только «прямое уничтожение террористов».

Подробнее об обстрелах

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту

Подробнее об обстрелах

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту