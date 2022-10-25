«Левада-центр»: в России уменьшилось число людей, которые хотят перемен

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В России за последние четыре года уменьшилось число людей, которые считают, что стране нужны перемены. Об этом свидетельствуют результаты , поступившие в редакцию «Медузы».

О том, что стране нужны «решительные, полномасштабные перемены», заявили 47% респондентов, участвовавших в исследовании. В июле 2019 года так считали 59% россиян, в мае 2018 года — 57%.

Еще 36% полагают, что России «нужны лишь незначительные изменения» (в 2019 году так ответил 31% опрошенных, в 2018 году — 25%). Еще 13% считают, что никаких изменений стране не нужно (в 2019 году — 8%, в 2018-м — 10%).

Самыми желаемыми переменами для россиян, которые необходимо произвести в первую очередь, являются повышение уровня жизни (так ответили 14%) и смена власти (11%). 10% хотели бы, чтобы Россия закончила военные действия и начала бы переговоры с Украиной.

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