Суд прекратил дело против жительницы Тюмени из-за надписи «Нет в***е». Девушка утверждала, что имела в виду «Нет вобле»

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Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы, которую обвиняли в «дискредитации» российской армии из-за надписи «Нет в***е». Об этом 12 октября сообщил телеграм-канал «Тюмень — богатый регион!» со ссылкой на постановление суда.

По данным телеграм-канала, жительницу Тюмени по имени Алиса 1992 года рождения задержали 24 сентября из-за того, что она нарисовала синим мелком на асфальте надпись «Нет в***е». Девушку обвинили в «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Также у нее изъяли коробку с мелом в качестве доказательства правонарушения.

При этом сама девушка в полиции и позже в суде заявила, что ее надпись означала «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Суд отметил, что полиция никак не опровергла это заявление, и прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения. Также судья постановил вернуть девушке ее коробку с мелом.