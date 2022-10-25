Группа конгрессменов призвала президента США начать прямые переговоры с Россией. В Белом доме эту инициативу не поддержали

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

30 членов конгресса США от Демократической партии направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали его начать прямые переговоры с Россией, которые могли бы привести к завершению войны.

Обращение, пишет The Washington Post, подготовила группа либеральных конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпала, представляющей в нижней палате парламента Вашингтон.

Авторы обращения считают, что Байден, продолжая оказывать беспрецедентную военную и финансовую помощь Украине, должен начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти «реалистичные рамки для прекращения огня». Альтернативой дипломатическому решению, подчеркнули они, является «затяжная война» с «катастрофическими и непостижимыми рисками».

Как отмечает The Washington Post, это первый случай, когда Байдена призывает резко сменить политику в отношении войны в Украине группа его соратников по Демократической партии.

В Белом доме и Госдепартаменте США, комментируя обращение конгрессменов, дали понять, что Джо Байден идею прямых переговоров с Россией по-прежнему не поддерживает.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби сказал, что переговоры с Россией без участия Украины по-прежнему невозможны.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что США не видят никаких признаков того, что Россия готова вести диалог и предпринимать дипломатические усилия.

США — один из главных союзников Украины, оказывающий ей многомиллиардную помощь, в том числе предоставляя вооружения. Соединенные Штаты после начала вторжения РФ в Украину также ввели несколько пакетов санкций в отношении России.

Подробнее о санкциях и их влиянии

Почему санкции до сих пор не остановили войну? А они вообще могут быть эффективны? Объясняет украинская экономистка Анастасия Федык, которая участвует в разработке западных санкций против России

Подробнее о санкциях и их влиянии

Почему санкции до сих пор не остановили войну? А они вообще могут быть эффективны? Объясняет украинская экономистка Анастасия Федык, которая участвует в разработке западных санкций против России