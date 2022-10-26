ЧВК Вагнера вербует афганских спецназовцев, которых обучали инструкторы из США После прихода к власти талибов эти бойцы вынуждены скрываться, опасаясь расправы

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Учения армии Афганистана на тренировочной базе в Кабуле. 4 октября 2010 года Paula Bronstein / Getty Images

ЧВК Вагнера вербует на войну в Украине элитных спецназовцев армии Афганистана, которые были обучены американскими инструкторами и оказались без работы после прихода к власти движения . Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники среди самих бывших спецназовцев.

Как отмечает издание, в августе 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, США лишь несколько сотен старших офицеров спецназа, а от 20 до 30 тысяч бойцов фактически оказались брошенными на произвол судьбы. Им пришлось бежать в соседние страны или же скрываться, так как талибы выслеживали и убивали военных, сотрудничавших с США и предыдущим афганским правительством.

Что происходило после вывода американских войск из Афганистана «Они играют нашими жизнями» При талибах тысячам афганцев грозит опасность за сотрудничество с Западом. Но, похоже, многих из них просто бросили

В Конгрессе США при обсуждении ошибок, допущенных в ходе эвакуации из Афганистана, ранее уже выражали озабоченность, что брошенные американцами афганские спецназовцы «потенциально могут представлять угрозу безопасности США», так как могут быть завербованы враждебными Вашингтону странами.

По оценкам источников Foreign Policy, к ЧВК Вагнера могут присоединиться до 10 тысяч афганских спецназовцев, так как им «нечего терять», хотя многие из них считают Россию, власти которой налаживают отношения с режимом талибов, врагом Афганистана.

«Они готовы работать за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или за 10 долларов в день в Турции. Если ЧВК Вагнера или кто угодно еще придет к такому человеку и предложит ему 1000 долларов, он не откажется снова воевать. А если вы завербуете одного, он может привести за собой половину своего старого подразделения», — рассказал один из собеседников издания.

Как отмечает Foreign Policy, хотя в целом афганские силы безопасности показали свою некомпетентность, отдав страну талибам буквально за несколько недель после ухода США, бойцы спецназа всегда считались хорошими профессионалами, так как их обучали инструкторы из элитных подразделений — американского и британского . Один из источников Foreign Policу допустил, что появление афганцев на поле боя в Украине может «изменить правила игры».

«Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы они воевали на стороне украинцев. Они не хотят воевать за русских, русские — враги. Но что еще им делать?» — заявил еще один собеседник издания.