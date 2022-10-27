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Владимир Путин не передавал через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало специального послания Владимиру Зеленскому о своей готовности к переговорам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова африканского лидера.

25 октября президент Гвинеи-Бисау провел переговоры с Путиным в Москве, а на следующий день отправился в Киев на встречу с президентом Украины. В ходе пресс-конференции с Зеленским Эмбало заявил, что Путин попросил его передать послание о готовности к переговорам с Киевом.

По словам Пескова, в беседе с президентом Гвинеи-Бисау Путин лишь представил уже известную позицию РФ о готовности к переговорам, которая не менялась.

Сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого. Но в данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины. Вот о чем шла речь.

Наш коллега из африканского государства изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет и об этом речь не шла (цитата по «Интерфаксу»).

Россия и Украина начали мирные переговоры вскоре после российского вторжения на украинскую территорию. Переговоры проходили в Турции, но в апреле были заморожены. После этого украинские власти отказывались возобновлять переговоры с Россией, заявляя, что только победа может защитить страну от нового вторжения через несколько лет.

В конце сентября — начале октября Россия аннексировала захваченные территории на юге и востоке Украины. После этого Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с РФ, но уже с другим президентом. Спустя несколько дней он подписал указ о «невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным».

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