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на газопроводах «Северный поток» являются «опаснейшим прецедентом» и «актом международного терроризма». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает «Интерфакс».

По словам Путина, случившееся мог организовать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и , был пойман за руку, но остался безнаказанным». «Хайли лайкли, все понятно, кто за этим стоит», — сказал Путин.

В другой части своего выступления Путин отметил, что основными бенефициарами из-за инцидентов стали Украина и Польша (через которые проходят оставшиеся нитки, по которым российский газ доставляется в Европу), а также США, «которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам».

Путин ранее уже называл взрывы на «Северных потоках» «диверсией англосаксов».

Помимо версии о причастности США обсуждается версия о том, что за взрывами стоит Россия; ее придерживаются власти Украины, а также некоторые европейские политики. По мнению сторонников этой версии, Кремль таким образом решил усилить панику в Европе перед началом отопительного сезона.

Взрывы произошли в экономической зоне Швеции. Власти этой страны заявили, что не будут делиться результатами расследования с Россией.

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