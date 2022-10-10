Швеция отказалась делиться с Россией результатами расследования взрывов на «Северном потоке»

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Власти Швеции не станут делиться с Россией предварительными результатами расследования взрывов, произошедших на газопроводах системы «Северный поток». Как сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, результаты расследований конфиденциальны, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе Россия направила Швеции письмо, в котором потребовала, чтобы результаты расследования получили российские власти и компания «Газпром». По словам премьер-министра Швеции, правительство работает над ответом на российское письмо.

«Это произошло в экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не атака на нашу страну. Но это серьезно, особенно на фоне напряженной политики безопасности. К сожалению, мы должны быть готовы к другим подобным инцидентам», — сказала Магдалена Андерссон.

6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel, сообщила, что при диверсии против «Северного потока» использовали водолазов или подводную лодку. По неофициальным данным, в произошедшем подозревают как Украину, так и Россию.

10 октября представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что 6 ноября 2015 года в Балтийском море нашли «натовский подводный уничтожитель мин» «Морская лиса», который лежал под одной из ниток газопровода «Северный поток — 1».

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