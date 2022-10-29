Жителям Севастополя закроют доступ к трансляциям с камер наблюдения после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота

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Трансляции с городских камер наблюдения в Севастополе, которые раньше были доступны для гражданских, теперь будут закрыты. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, спецслужбы будут отслеживать публикацию видеозаписей, которые дают украинской армии сведения о системе обороны города, добавил чиновник.

«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. <…> Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты», — сказал Развожаев.

По данным властей Севастополя, утром 29 октября стоящие в городе корабли Черноморского флота были атакованы беспилотниками. Михаил Развожаев назвал эту атаку самой масштабной с начала войны.

По информации Минобороны РФ, в атаке участвовали 16 дронов, семь из них были сбиты. «Незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщило ведомство.

По версии Минобороны, подготовка атаки проходила под руководством специалистов ВМС Великобритании, находящихся в городе Очаков Николаевской области. Они же, как утверждается, причастны ко взрывам на газопроводах системы «Северный поток», произошедшим в конце сентября.

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