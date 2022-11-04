Минкультуры отменило Московскую биеннале, сославшись на «несоответствие уровня экспонатов» статусу выставки

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Девятая Московская международная биеннале современного искусства, которая должна была начаться в Новой Третьяковке 7 ноября, отменена. Об этом сообщило министерство культуры РФ.

В пресс-службе ведомства заявили, что выставка не состоится по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Какие именно выставочные экспонаты возмутили министерство, не уточняется.

Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны. (цитата по «Интерфаксу»)

Также в Минкульте сослались на невыполнение договорных обязательств фондом «Биеннале современного искусства», в том числе нарушением сроков монтажа выставки.

Обновлено. На сайте Московской биеннале опубликовано заявление организаторов и видео с опечатанной выставки. «Девятая Московская биеннале готова. Нам был нужен еще один день, чтобы доделать три инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Антониса ван Дейка… Нам шанса не дали», — пишут организаторы выставки. Как отмечается, в Девятой биеннале должны были принять участие только российские художники, в том числе проект Сергея Бугаева о сносе советских памятников в Европе, работы Анастасии Дейнека из Донецка и Аделины Шабановой из Луганска.

9-Я МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ Moscow International Biennale

Московская биеннале современного искусства проводится по нечетным годам начиная с 2005 года. Восьмая биеннале в 2019 году сопровождалась скандалом: художники обвиняли президента проекта Юлию Музыкантскую в неоплате их труда и неэтичном поведении. Музыкантская все обвинения отвергала. В 2021 году Девятая биеннале не проводилась.