Россия приостановила участие в соглашении о вывозе зерна из портов Украины. Киев и Запад призвали Москву прекратить «голодные игры»

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Член экипажа судна, прибывшего из Украины в рамках «зерновой сделки», готовит зерно для проверки в Стамбуле. 11 октября 2022 года Yasin Akgul / AFP / Scanpix / LETA

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном при посредничестве ООН. Минобороны РФ сообщило 29 октября, что российская сторона пошла на это из-за того, что Украина «при участии специалистов Великобритании» с помощью беспилотников атаковала в Севастополе «корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности „зернового коридора“». Россия назвала атаку терактом и запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.

В МИД России заявили, что ВСУ нанесли массированный удар по военно-морской базе в Севастополе «под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации „черноморской инициативы“ по вывозу украинской сельхозпродукции». В министерстве отметили, что Россия приостанавливает участие, поскольку «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в „черноморской инициативе“».

Об атаке на севастополь

Порт Севастополя атаковали беспилотники. Россия обвинила в атаке Украину и Великобританию — и объявила о выходе из «зерновой сделки»

Об атаке на севастополь

Порт Севастополя атаковали беспилотники. Россия обвинила в атаке Украину и Великобританию — и объявила о выходе из «зерновой сделки»

Украина и Россия заключили соглашение 22 июля, но не напрямую — вместо этого они подписали по отдельному документу с ООН и Турцией. Соглашение рассчитано на 120 дней, то есть до 19 ноября 2022 года, оно может быть автоматически продлено, если ни одна из сторон не возражает. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вывозимое зерно якобы уходит мимо беднейших стран, вопреки изначальным договоренностям. Путин допускал, что сделку не продлят, если выяснится, что «зерновой коридор» использовали, чтобы доставить взрывчатку для подрыва Крымского моста. По данным ООН, за время действия соглашения об экспорте из Украины по морю вывезли девять миллионов тонн зерна. По мнению организации, это косвенно — за счет снижения цен на пшеницу и другие товары — спасло около 100 миллионов человек от крайней нищеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «окончательно срывает» соглашение об экспорте. По его словам, Россия обострила продовольственный кризис в сентябре, когда начала блокировать движение судов с украинским продовольствием. Зеленский утверждает, что с сентября по конец октября в «зерновом коридоре» скопилось 176 судов с продовольствием более чем для семи миллионов человек. «Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам — эти и другие страны могут пострадать от очередного обострения сознательно провоцируемого продовольственного кризиса», — заявил президент Украины:

Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне «Большой двадцатки».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в то же время сказал, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из соглашения. «Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам», — заявил министр.

США и Евросоюз призвали Россию возобновить соглашение по вывозу украинского зерна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что решение России «ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины».

Президент США Джо Байден считает, что решение России «абсолютно возмутительно» и необоснованно, а также способно привести к разрастанию голода. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что любые действия России, направленные на срыв соглашения, «по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать». По его словам, Россия «снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне», а приостановка соглашения напрямую затрагивает страны с низким или средним уровнем дохода.

В ООН призвали все стороны соглашения воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу «зерновую сделку». Представитель ООН в Совместном координационном центре сообщил, что 29 октября девять судов безопасно прошли морским коридором, более 10 ожидают разрешения на вход, при этом договоренности по движению судов 30 октября нет.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал «ложными» обвинения в том, что Россия обостряет продовольственный кризис. Он заявил, что «несправедливо» осуждать Россию за приостановку соглашения: «Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей». Антонов также заявил, что половина всех сухогрузов, следующих из Украины, «уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров» (ранее с такими же утверждениями выступал Владимир Путин, это не так).

После приостановки соглашения министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия «готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых». Он отметил, что Россия начнет поставки «с участием нашего надежного партнера — Турции». В Анкаре эти слова не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лишь заявлял, что планов по контактам Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у сторон пока нет.

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