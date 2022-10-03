Associated Press: с начала войны Россия похитила украинское зерно на полмиллиарда долларов. Чтобы скрыть хищения, зерно пересыпали с судна на судно прямо в море

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Yoruk Isik / AP / Scanpix / LETA

Россия после начала войны похитила украинское зерно на сумму не менее 530 миллионов долларов. К такому выводу пришло агентство Associated Press по итогам расследования, в рамках которого журналисты изучали спутниковые снимки, документы, данные транспондеров и сообщения в соцсетях.

Журналисты смогли отследить более 50 рейсов с зерном из оккупированных районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран, которые совершали около 30 судов.

В качестве примера AP в своем материале подробно разбирает маршрут судна «Лаодикия». В конце июля оно пришвартовалось в порту города Триполи в Ливане; власти этой страны тогда отвергли заявления Украины о том, что «Лаодикия» перевозит краденное зерно. Официально утверждалось, что товар на судно был погружен в порте Кавказ в Ростовской области, однако спутниковые снимки говорят о том, что на самом деле судно отправилось в путь из Феодосии в Крыму. Зерно на полуостров, вероятно, попало из Мелитополя, захваченного российскими войсками в первые дни войны — в частности, на различных видеозаписях, сделанных в Мелитополе и при выгрузке в Ливане, видны идентичные мешки.

Как утверждает AP, к контрабанде в том числе была причастна «Объединенная судостроительная корпорация». Через свою дочернюю компанию Crane Marine Contractor она купила три грузовых судна за несколько недель до вторжения. Впоследствие они совершили не менее 17 рейсов между Крымом и портами в Турции и Сирии.

Перевалка украинского зерна зачастую происходит прямо в море, пишет AP. Данные транспондеров показывают, что крупные грузовые суда снимаются с якоря у берегов России и встречаются в открытом море с более мелкими судами, которые вывозят зерно из крымских портов. После этого эти крупные суда доставляют зерно в такие страны как Египет, Ливия, Ирак, Саудовская Аравия.

Авторы расследования также утверждают, что получателями краденого зерна в том числе могли быть власти Турции. Данные транспондеров и спутниковых снимков показывают, что суда, перевозившие украинское зерно, пришвартовывались к докам элеваторов, которыми управляет Турецкий совет по зерну — государственная компания, которая занимается импортом и экспортом сельхозпродукции. При этом МИД Турции еще в июне заявлял, что Анкара не нашла никаких доказательств незаконного вывоза зерна.

Украина — один из крупнейших в мире экспортеров зерна. В 2021 году страна продала зерновых на 12,4 миллиарда долларов. После начала войны вывоз продукции по морю был прекращен; в ООН предупредили об опасности глобального кризиса продовольствия. В июле при посредничестве Турции и ООН Россия и Украина заключили соглашение, которое позволило возобновить экспорт.