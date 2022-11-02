Власти аннексированной Херсонской области заявили о закрытии переправы на правый берег Днепра. Ранее оттуда начали отселять людей

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Администрация аннексированной Херсонской области Украины в своем телеграм-канале объявила о закрытии транспортного сообщения с левого на правый берег Днепра.

В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр.

Запрет будет распространятся на водные суда, в частности, речные такси и баржи; понтонная переправа также прекратит работу. Исключением станут суда коммунальных служб и компаний, перевозящих продовольствие и медикаменты.

Временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости.

При этом движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится. Покинуть правобережье можно будет на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле с помощью баржи.

Назначенная Россией администрация аннексированной Херсонской области 18 октября объявила о «перемещении» жителей населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Это решение якобы было принято из-за обстрелов ВСУ. Жителям правобережья Днепра предлагалось выехать на левый берег или в регионы России, где им пообещали выдать жилищные сертификаты.

Позже зона «эвакуации» была расширена на 15 километров вдоль левого берега Днепра. 1 ноября глава администрации аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с правого берега Днепра на левый выехали 70 тысяч человек и что еще 70 тысяч планируется отселить из 15-километровой зоны вдоль левобережья.

24 октября руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска готовят почву для того, чтобы при необходимости быстро покинуть аннексированный Херсон, но сейчас они не уходят из города, а готовятся к обороне города.